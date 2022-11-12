Дарья Мороз выступила в откровенном наряде в новом выпуске «Ледникового периода»

Актриса театра и кино Дарья Мороз и олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин выступили с романтическим номером под трек «Catch a fire» в новом выпуске «Ледникового периода», передает корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева.

Партнерша покорила зрителей не только хорошим исполнением программы, но и откровенным красным костюмом.

В субботу в эфир вышел пятый выпуск нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».