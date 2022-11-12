Фигурное катание
Ледниковый период
Новости
Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

12 ноября, 19:20

Навка резко прокомментировала прокат Михеевой и Букина

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алла Михеева и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду и член жюри «Ледникового периода» Татьяна Навка резко прокомментировала выступление актрисы театра и кино Аллы Михеевой и российского фигуриста Ивана Букина.

«Они в начале так классно валялись, так получали друг от друга удовольствие, от танца, от музыки. Я подумала, вот это классная идея. Алла вообще не встанет на коньки. Потом встала, поэтому 5.8» — сказала Татьяна Навка в эфире Первого канала.

Половину номера Михеева выполняла элементы, лежа на льду и не вставая на ноги. Актриса театра и кино выступает на шоу в паре с российским фигуристом Иваном Букиным.
В субботу в эфир вышел пятый выпуск нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».

Дарья Алексеева

Татьяна Навка
0
Читайте также
«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борзаковский — о возможном участии в «Ледниковом периоде: «Мне надо научиться сначала стоять на коньках, но это интересно»

Дарья Мороз выступила в откровенном наряде в новом выпуске «Ледникового периода»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости