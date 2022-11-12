Навка резко прокомментировала прокат Михеевой и Букина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду и член жюри «Ледникового периода» Татьяна Навка резко прокомментировала выступление актрисы театра и кино Аллы Михеевой и российского фигуриста Ивана Букина.

«Они в начале так классно валялись, так получали друг от друга удовольствие, от танца, от музыки. Я подумала, вот это классная идея. Алла вообще не встанет на коньки. Потом встала, поэтому 5.8» — сказала Татьяна Навка в эфире Первого канала.

Половину номера Михеева выполняла элементы, лежа на льду и не вставая на ноги. Актриса театра и кино выступает на шоу в паре с российским фигуристом Иваном Букиным.

В субботу в эфир вышел пятый выпуск нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».

Дарья Алексеева