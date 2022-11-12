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12 ноября, 19:31

Домнина и Башаров показали яркий номер под «Sixteen Tons» в пятом выпуске «Ледникового периода»

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Оксана Домнина и Марат Башаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер олимпийских игр Оксана Домнина и актер театра и кино Марат Башаров показали новый юмористический номер под «Sixteen Tons» в очередном выпуске «Ледникового периода». В тексте песни, под которую выступали участники, говорится о тяжелых условиях труда шахтеров-угольщиков в США.

Пара пыталась передать суть музыкальной композиции и выступала в образах красивой девушки и шахтера 30-х годов. Номер высоко оценили все члены жюри.

В субботу в эфир вышел пятый выпуск программы нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».

Дарья Алексеева

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