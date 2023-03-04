Валиева ошибается и упускает лидерство. Шанс для Петросян, попавшей в финал в обход регламента

Эпидемия снятий и ошибок фаворитов может поставить оригинальную точку в главном турнире весны.

Финал «Гран-при России»

Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 85,62

2. Елизавета Туктамышева — 81,09

3. Камила Валиева — 78,97

4. Софья Муравьева — 77,94

5. Софья Акатьева — 76,40

6. Алина Горбачева — 73,69

После короткой программы в финале Кубка России лидирует Аделия Петросян. Изначально эту фигуристку из группы Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге и не ждали. Она выиграла этап в Сочи, но из-за травмы пропустила свой второй этап в Перми и казалось, что потеряла все шансы на попадание в итоговый список из 12 лучших. Однако сразу несколько снятий позволили ей приехать. Более того, былые проблемы со здоровьем, похоже, в прошлом — прямо сейчас Аделия выглядит увереннее всех и готова брать свой первый взрослый титул, пока Камила Валиева, Софья Акатьева и другие прежние лидеры сборной допускают ошибки.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Туктамышева — главная константа российского фигурного катания

Главный итог, который можно было сделать еще до старта соревнований — эпоха Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной уходит. Легендарное трио ТЩК тихонько пропадает с радаров, так и не показав и половины своего потенциала. Разве что Щербакова в статусе чемпионки мира, олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки страны может спокойно завершать карьеру без долгих сожалений. А вот Трусовой и Косторной еще явно было что доказывать... Но похоже, что сейчас в российском фигурном катании нет места. Зато до сих пор есть для Елизаветы Туктамышевой. Она словно константа — пережила эпоху Ксении Дорониной и Ксении Макаровой, Алены Леоновой и Катарины Гербольдт, Аделины Сотниковой и Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой и Елены Радионовой, Алины Загитовой и Софьи Самодуровой. Пересидела ТЩК, а вполне возможно, и Камилу Валиеву с Аделией Петросян пересидит...

По крайней мере, она на их фоне вполне конкурентоспособна. Недавние юниорки с тройным акселем не справились — падение как у Софьи Муравьевой, так и у Валиевой с Софьей Акатьевой. Туктамышева же выдала едва ли не идеальный прокат, который лишь немного смазал двойной тулуп в каскаде вместо тройного и неуверенное приземление. Но что удивительнее всего, Елизавета выиграла по компонентам. На российском старте, где, откровенно говоря, ученицу Алексея Мишина по технической оценке не всегда-то жаловали. А здесь выдали щедрые 37,77 — выше, чем у Петросян с первого места, больше чем на балл. И даже больше, чем у Валиевой, на полбалла! Хотя тут все вполне очевидно, давать максимальные оценки за прокат с падениями официально не могли, так что безграничную любовь к творческому потенциалу Камилы здесь пришлось законодательно ограничить. Хотя мешало это судьям далеко не всегда...

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Петросян идет к первому титулу

В плане оценок удивила строгость к Софье Самоделкиной. У нее сейчас явно не самый простой этап в карьере, да и прокат получился неудачным — она осталась без каскада. Но зачем топить потенциально сильнейшую российскую фигуристку и отправлять ее на предпоследнее место? Королевой эстетики спортсменка ЦСКА не считалась ни разу, но и на 33,99 оценивать ее компоненты излишне. Самоделкина отказалась от тройного акселя, но оставила каскад лутц+риттбергер, что ее и подвело. Дальше фигуристки распределились согласно своему текущему уровню и рангу. Анне Фроловой, Софии Захаровой, Ксении Гущиной и Веронике Яметовой нужны срочно элементы ультра-си, чтобы пробиться в элиту. Они уже максимально близко, а Яметова так и вовсе открытие сезона. Но если у нее в планах не просто быть участницей финала «Гран-при» из регионов — пора учить многооборотные прыжки.

Алина Горбачева ярко откатала юниорский чемпионат страны, но судьи не посчитали это поводом оценивать ее иначе, чем раньше. Ждем аргументов в произвольной — если будут два четверных, то она еще поборется даже за тройку. Для Валиевой, Акатьевой и Муравьевой также ничего еще не потеряно. Особенно для учениц Тутберидзе — лидеру «Ангелов Плющенко» не хватает в арсенале квадов. Как и Елизавете Туктамышевой. Здорово, что ее поддерживает федерация, но остаться на пьедестале Императрица сможет только при идеальном прокате. А фаворит теперь очевиден — это Петросян. Гандикап от главных соперниц у нее приличный, как и различные опции по контенту на воскресенье. Вероятнее всего, рисковать штаб Этери Георгиевны не будет, все-таки первый турнир для Аделии после восстановления. А это в данной ситуации с турнирной точки зрения и не нужно.

Официально Петросян узнала о том, что выступает, всего за пару дней до выхода на лед. Но, судя по всему, в команде Тутберидзе о подобном сценарии развития событий все же догадывались. Иначе понять, как они смогли подготовить Аделию в такой шикарной форме, трудно. Ее уже сравнивают с Косторной в ее лучшие годы, а судя по темпам прогресса, по зубам Петросян будут и рекорды за короткую Валиевой... Воспользовались внезапным шансом выйти в лидеры и танцоры Елизавета Шанаева / Павел Дрозд. Пара, в которую изначально мало кто верил, сначала обошла прямых конкурентов с бывшим партнером Шанаевой (Аннабель Морозов / Дэвид Нарижный уже остались в анналах истории), а теперь и Елизавету Худайбердиеву с Егором Базиным. Пока гении, устанавливающие мировые рекорды, несмотря на падения, отказываются от соревнований в пользу шоу-турнира, Шанаева с Дроздом забирают звание лучших в стране.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko