Муравьева объяснила ошибки в короткой программе некоторыми проблемами

Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева рассказала, что у нее были небольшие проблемы, в том числе из-за привыкания ко льду в Санкт-Петербурге.

— Рада, что здесь нахожусь, что здесь много зрителей. Большая поддержка. Про прокат не могу сказать, двоякие ощущения. С одной стороны, рада, что здесь. Были небольшие проблемы. Но с размером площадки сложностей нет, привыкала ко льду. Лед разный, какие-то прыжки ультра-си сложно прыгать на некоторых льдах. Например, на тренировочной арене там лед совсем мне не удался. Этот лучше, — сказала Муравьева.

Финал «Гран-при России» стартовал сегодня, 4 марта. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представляют короткие программы.