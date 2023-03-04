Финал Гран-при: прямая трансляция короткой программы спортивных пар
В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы.
Начало — 16:45 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko.
Первая разминка
1. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
Вторая разминка
5. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
8. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
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