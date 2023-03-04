Финал Гран-при: прямая трансляция короткой программы спортивных пар

В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы.

Начало — 16:45 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko.

Первая разминка

1. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Вторая разминка

5. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

8. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko