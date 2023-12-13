ФФККР — о чемпионате России по прыжкам: «Список участников будет опубликован своевременно»

В пресс-службе Федерации фигурного катания России ответили на вопрос «СЭ» об участниках чемпионата России по прыжкам, официально анонсированного сегодня. Он состоится 20-21 января на «ЦСКА Арене» в Москве, сегодня была открыта продажа билетов.

Однако в федерации затруднились сказать о составе участников турнира:

«Списки не появляются за месяц. Травмы, болезни. Зачем давать неточную информацию? Список будет опубликован своевременно на сайте. Все как обычно происходит», — ответила пресс-атташе федерации Ольга Ермолина.

Первый чемпионат России по прыжкам прошел в начале декабря 2022 года в Петербурге, там же планировался и второй, однако в последний момент он был перенесен.