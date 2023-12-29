Семененко объяснил, почему мог упустить титул чемпиона России

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал о сложной подготовке к победному ЧМ-2024.

«Подготовка шла не совсем так, как планировал, были трудности. Касательно болезни: удалось этого избежать, но были другие проблемы», — сказал Семененко «Газете.Ru» .

В этом сезоне на чемпионате России фигурист набрал в сумме 294,75 балла. Он обошел на один балл Владислава Дикиджи, который стал вторым (293,74). Третьим стал Петр Гуменник с результатом 292,42 балла.