Фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после чемпионата России в Санкт-Петербурге. Она заняла третье итоговое место.

«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!» — написала Щербакова в Instagram.

Щербакова без ошибок исполнила короткую программу и получила за нее 81,46 балла. В произвольной она упала с четверного флипа. По сумме двух выступлений фигуристка набрала 239.56 балла.

Спортсменка вошла в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).