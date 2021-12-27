Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после чемпионата России
14:47
Фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после чемпионата России в Санкт-Петербурге. Она заняла третье итоговое место.
«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!» — написала Щербакова в Instagram.
Щербакова без ошибок исполнила короткую программу и получила за нее 81,46 балла. В произвольной она упала с четверного флипа. По сумме двух выступлений фигуристка набрала 239.56 балла.
Спортсменка вошла в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).
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