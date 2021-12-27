Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, рассказал, что чувствовал во время проката произвольной программы в танцах на льду на чемпионате России.

«Эмоции, которые нам подарила публика, это что-то невероятное, — приводит слова Букина RT. — За последнее время такого мы давно не видели. Посмотрели на лица наших наставников, Ирина Владимировна Жук даже заплакала. Наверно, именно зрители нам показали, что мы победили».

24 декабря Букин и Степанова одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате России, набрав 223,37 балла по сумме двух программ. Таким образом, они стали чемпионами России во второй раз подряд.