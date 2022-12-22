Петр Гуменник лидирует на чемпионате России в Красноярске после короткой программы
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020 Петр Гуменник лидирует на чемпионате России в Красноярске после короткой программы у мужчин. 20-летний спортсмен набрал 104,47 балла за свой прокат.
Вторым стал Евгений Семененко — 99,15 балла. Третий — Андрей Мозалев (98,70 балла). Чемпион Европы-2022 Марк Кондратюк расположился на 12-й строчке (77,50).
Произвольная программа у мужчин пройдет 23 декабря, начало — в 12.15 мск.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Короткая программа
1. Петр Гуменник — 104,47
2. Евгений Семененко — 99,15
3. Андрей Мозалев — 98,70
4. Матвей Ветлугин — 97,58
5. Александр Самарин — 96,57
6. Артем Ковалев — 96,49
7. Макар Игнатов — 94,29
8. Илья Яблоков — 93,27
9. Дмитрий Алиев — 90,85
10. Глеб Лутфуллин — 84,09
11. Алексей Ерохов — 77,75
12. Марк Кондратюк — 77,50
13. Иван Попов — 77,02
14. Артур Даниелян — 74,65
15. Владислав Катичев — 74,38
16. Андрей Анисимов — 73,69
17. Роман Атояр — 73,48