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Сегодня, 16:56

Меньшов назвал захватывающими соревнования фигуристов на чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года Константин Меньшов заявил, что соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске получились интересными и захватывающими.

«Интересным и захватывающим получился этот чемпионат России в мужском одиночном катании. Увидели столько чистых прокатов, которыми раньше так редко радовали. В коротких программах многие пробовали делать два четверных, у многих получалось. Впервые увидел такую борьбу за первое место, рад за Самарина — зацепился за третье. Все подтянулись, и это было видно уже по прыжковому чемпионату в Санкт-Петербурге. К сожалению, у кого-то не получилось — например, Глеб Лутфуллин мог составить конкуренцию ребятам, достоин награды был и Дима Алиев. Я болел за всех, и за наших питерских особенно. Многие были достойны попасть в тройку, катались достойно, и жаль, что всего три призовых места, а не пять», — приводит слова Меньшова ТАСС.

Победителем чемпионата России стал Евгений Семененко, вторым — Петр Гуменник, оба спортсмена набрали равное количество очков (295,07). Третье место занял Александр Самарин (282,40 балла).

Источник: https://tass.ru/sport/16676671
Фигурное катание
Александр Самарин
Евгений Семененко
Константин Меньшов
Петр Гуменник
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