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Сегодня, 17:44

Козловский: «Если бы была возможность просить повтор недокрута у соперника — я бы так делал»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Дмитрий Козловский оценил судейство на чемпионате России по прыжкам.

Команда Козловского набрала 382,95 балла и победила на турнире.

«Судейство, мне кажется, было честным. Я показывал, что нужно посмотреть повтор прыжка Петросян? Конкретно к ситуации с Аделией — ее выезды были прямо перед нашими боксами, и было видно, что там есть недокрут. И его ведь поставили. Брал бы я челлендж на соревнованиях, чтобы посмотреть недокрут соперника? Я — да. Почему нет? Только вопрос, сколько бы тогда продолжались соревнования», — сказал Козловский.

В решающем пятом раунде команду Козловского представляли Иван Попов (набрал 34,89 балла), Маргарита Базылюк (57,08) и Лев Лазарев (50,18). За команду Галлямова выступали Арсений Федотов (33,78), Елена Костылева (7,80) и Петр Гуменник (43,79).

Дмитрий Козловский
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