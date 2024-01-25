Мама Муравьевой — о втором месте дочери на чемпионате России: «Бывают роковые ошибки. Эта — не роковая»

Ольга Муравьева, мама фигуристки Софьи Муравьевой, рассказала, как отреагировала на второе место дочери на чемпионате России.

«Конечно, каждый хочет максимум. Ну мы же всегда понимаем расклады — и в жизни, и в фигурном катании. Есть конкуренты, их много, они сильные. Вопрос только в том, как ты справишься со своим делом и справятся ли соперницы. Соня не совсем справилась. Была обидная ошибка в короткой программе. Но к этому надо подходить философски. Мир не обрушился, ничего страшного не случилось. В спорте бывают роковые ошибки. Эта — не роковая», — приводит слова мамы Муравьевой Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ Софья Муравьева набрала 239,40 балла и заняла второе место. Победительницей стала Аделия Петросян (246,53).