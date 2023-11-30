Дикиджи — о чемпионате России: «Поеду в Челябинск с расчетом на первой место. Каждый мечтает о победе»

Российский фигурист Владислав Дикиджи в интервью «СЭ» рассказал о своих планах на чемпионате России.

Турнир пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.

«Сейчас мне важно попасть в сборную страны, то есть в шестерку лучших на чемпионате России. Вообще, поеду в Челябинск с расчетом на первое место. Но я не хочу загадывать. Просто буду стараться и работать, делать свое дело. Надеюсь, что все получится. И буду рад любому результату, главное, чтобы я сделал все, что от меня зависит.

Конечно, хочется победить. А кто не хочет? Каждый, кто едет, мечтает о победе. Плох, наверное, тот спортсмен, который не мечтает о первом месте... Но, понятное дело, не все складывается так, как мы хотим, и если я хотя бы буду в шестерке, то на текущий момент это вполне будет успехом. Пусть даже не пьедестал, для первого взрослого сезона результат неплохой. Честно сказать, я уже перекрыл все свои ожидания на этот сезон. Все так меняется вокруг меня быстро, что даже не успеваю это все осознать", — сказал Дикиджи.

В сезоне-2023/24 Дикиджи выиграл этапы «Гран-при России» в Москве и Казани.