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Сегодня, 12:00

Дикиджи — о чемпионате России: «Поеду в Челябинск с расчетом на первой место. Каждый мечтает о победе»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Владислав Дикиджи в интервью «СЭ» рассказал о своих планах на чемпионате России.

Турнир пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.

«Сейчас мне важно попасть в сборную страны, то есть в шестерку лучших на чемпионате России. Вообще, поеду в Челябинск с расчетом на первое место. Но я не хочу загадывать. Просто буду стараться и работать, делать свое дело. Надеюсь, что все получится. И буду рад любому результату, главное, чтобы я сделал все, что от меня зависит.

Конечно, хочется победить. А кто не хочет? Каждый, кто едет, мечтает о победе. Плох, наверное, тот спортсмен, который не мечтает о первом месте... Но, понятное дело, не все складывается так, как мы хотим, и если я хотя бы буду в шестерке, то на текущий момент это вполне будет успехом. Пусть даже не пьедестал, для первого взрослого сезона результат неплохой. Честно сказать, я уже перекрыл все свои ожидания на этот сезон. Все так меняется вокруг меня быстро, что даже не успеваю это все осознать", — сказал Дикиджи.

В сезоне-2023/24 Дикиджи выиграл этапы «Гран-при России» в Москве и Казани.

Владислав Дикиджи. «Поправлю здоровье и попробую в конце сезона четверной аксель». Дикиджи — новый лидер мужского одиночного катания России?

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Владислав Дикиджи
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