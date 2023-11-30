«Поправлю здоровье и попробую в конце сезона четверной аксель». Дикиджи — новый лидер мужского одиночного катания России?

Интервью с фигуристом, удивившим всю страну во время этапов национального «Гран-при».

Одним из открытий первой половины сезона в России стал Владислав Дикиджи. 19-летний спортсмен из Санкт-Петербурга стал единственным одиночником, кому удалось выиграть оба своих этапа «Гран-при». И это при том, что ранее у Владислава не было громких титулов. Ученик Олега Татаурова долго оставался в юниорах, несмотря на то что уступал не только сверстникам, но и ребятам помладше. Весной Дикиджи стал только пятым на первенстве России среди юниоров. Это был последний юношеский старт Владислава, после которого откладывать переход во взрослые уже не было возможности. Но мало кто мог представить, что Дикиджи ворвется в него с ноги. В интервью «СЭ» фигурист пытается осознать, как он поменялся за последний месяц, признал, что у него есть проблемы со второй оценкой, и рассказал о планах на будущее.

В Москве хотел хотя бы доехать — была температура, ужасно болело горло

— Две яркие победы на двух этапах «Гран-при». Сразу после проката в Москве ты сказал, что не веришь в происходящее, как и в Казани. До сих пор не пришло осознание?

— Честно говоря, тяжело поверить, что все это правда, а не сон. Нет, не осознал.

— Перед «Гран-при» в Казани ты говорил, что ставил перед собой задачу войти в тройку. Неужели успех на предыдущем этапе не поднял личную планку ожиданий?

— Объясню, в чем дело. На этапе в Москве я, честно сказать, ставил перед собой задачу просто доехать. Вернее, как можно более здорово выступить, хорошо выступить и отобраться на чемпионат России. Потому что совсем недавно я заболел, и, по правде говоря, не думал, что у меня получится в таком состоянии хоть как-то доехать. То есть так отпрыгать, сделать все, что запланировал.

— Получается, болезнь была серьезной?

— Да я до сих пор до конца в себя не пришел, немножко, но дает о себе знать.

— ОРВИ?

— Что конкретно — не знаю, понятия не имею, что случилось в плане диагноза. Была температура, потом ужасно болело горло. И вот новая стадия — проблемы с дыханием.

— Проблема в перетренированности? Слышал, что ты пошел на каток тренироваться сразу после победы в Казани.

— Возможно, в этом и дело. Организм дал сбой, а я не дал ему отдохнуть. Сразу, как приехал, пошел тренироваться... Нужно было все-таки передохнуть, перевести дух хоть как-то. Но у меня не было выбора, так как я должен был изначально ехать на этап в Самару. И я не хотел расслабляться, хотел работать. Но вот организм не выдержал.

— Получается, настраивался на прокат в Самаре? Изначально мысли найти предлог и не выступать два этапа подряд не было?

— Нет, отнюдь. Никакой хитрости. Я на самом деле был рад своему изначальному распределению. Мне очень нравится в Казани, в Самаре был в прошлом году и хотел еще раз съездить в этот город. Не получилось, а этап в Москве в моем случае стал последним шансом выступить на «Гран-при».

— То есть по физиологии два этапа подряд выступать проблемой не стало бы?

— Смог бы, конечно, мне было бы так даже легче. Настроился на прокат, тут же выступил, и на этом все — меньше нервов. Форму поддерживать тоже проще на такой небольшой отрезок.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уже в конце этого сезона буду пробовать четверной аксель

— В полной боевой готовности ждать тебя на чемпионате России?

— Я постараюсь еще лучше подготовиться. Поработать над скольжением, артистизмом. И не исключаю работу над техникой. Над прыжками тоже буду работать.

— Планируешь усложнять контент?

— Насчет того, чтобы усложнять, пока не уверен. Думаем с тренером либо оставлять программу в таком же виде, либо добавлять еще один лутц. Слово за тренером.

— Какая у тебя программа мечты? В техническом плане.

— Было бы здорово делать два лутца и два сальхова. На текущий момент это предел. Дальше неплохо бы еще один четверной добавить, пятый.

— От твоего тренера Олега Татаурова слышал, что ты задумываешься о четверном акселе, а на тренировках уже сейчас прыгаешь каскад из двух тройных акселей подряд. Эти планы еще актуальны?

— Я и правда очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу. Конечно, не сейчас, не в текущей форме. Но когда я поправлю здоровье, поднаберу немного, то смогу прыгнуть четыре с половиной. Во время сезона не стоит рисковать, отвлекаться на работу с четверным акселем. А вот в конце этого сезона я попробую, обязательно.

— С Ильей Малининым будешь списываться? Попробовать узнать у него секреты покорения элемента...

— Нет. Думаю, что мы с Олегом Станиславовичем и сами справимся.

— Олег Татауров говорил, что перед сезоном вы работали с Еленой Чайковской. Что она привнесла в твое катание?

— Мы с Еленой Анатольевной трудились над короткой программой. Дорабатывали некоторые шаги, движения. Тщательно работали над дорожкой шагов. Над взглядом. Со взглядом у меня пока есть проблемы...

— А каким должен быть взгляд во время проката?

— Как минимум не в пол. Нужно посмотреть на судей, провести его артистично, мощно. Сильно.

— Получается, в плане техники уже достиг нужных для себя задач и сейчас в приоритете работа над второй оценкой?

— Не совсем достиг всего, чего хотел, по технике, но на данный момент для меня важнее работа над компонентами. Потому что по прыжкам текущий набор меня устраивает, его достаточно для побед. Это не значит, что я буду останавливаться в развитии, прекращу работать, это не так. Все так же буду прыгать на тренировках, как горный козел.

Свои тренировки, подкатки — порой уже воротит ото льда

— В Казань ты ехал темной лошадкой, и это отчасти тебе помогло. На этапе в Москве многие уже на тебя рассчитывали. Перед чемпионатом России ты теперь и вовсе едва ли не главный фаворит. Это будет на тебя давить?

— Будет, и даже очень. На меня ужасно сильно давят такие ожидания...

— Вероятно, еще пару месяцев назад попасть в тройку на ЧР для тебя было бы сверхуспехом. Теперь настрой только на победу?

— По сути, так — я поеду в Челябинск с расчетом на первое место. Но я не хочу загадывать. Просто буду стараться и работать, делать свое дело. Надеюсь, что все получится. И буду рад любому результату, главное, чтобы я сделал все, что от меня зависит.

— Сложно находить мотивацию на внутренние старты, когда нет международных? Раньше победа на ЧР гарантировала поездку на чемпионат Европы и мира, но сейчас все не так...

— Для меня на текущий момент мотивация — это сам чемпионат России. Для меня это главный старт сезона, и я понимаю, что нужно будет перед ним попахать, поработать как следует. А уже потом можно будет и вздохнуть. Постараться чего-то достичь, а затем и чуть-чуть расслабиться. Но пока настрой самый что ни на есть боевой. Так что мне хватает пока вполне внутренней конкуренции.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Следишь за международными стартами?

— Не особо. Мне в принципе тяжело смотреть фигурное катание, я редко включаю трансляции. Знаю, кто на каких этапах побеждал, видел отдельные прокаты... Но так, чтобы полноценно следить за всем, нет. Поймите, я весь в работе, в своей работе, в подкатках, поэтому меня ото льда порой уже воротит. Мне нравится наш вид спорта, я его люблю. Люблю кататься, но даже от самого любимого нужен отдых.

— Что для тебя качественный отдых? Фильмы, книги?

— Могу включить YouTube, нравится развлекательный контент, например «Однажды в России». Но самый лучший отдых — это просто полежать и побыть наедине с самим собой. Полежать и не думать ни о чем.

— TikTok — это тоже часть отдыха? Попытка отвлечься?

— Не то чтобы отвлечься... Мне просто нравится танцевать, нравится изучать различные танцы. Нравится, когда на меня смотрят в TikTok. Можно назвать это хобби.

— Есть отличия, когда на тебя смотрят в TikTok и когда за тобой следит 15-тысячный «Мегаспорт»?

— Сильно различаются ощущения. В TikTok у меня много попыток. Я могу один 10-секундный ролик снимать целый час, и пока мне самому не понравится, я не буду выкладывать. С прокатом так не получится при всем желании. Только одна попытка, и, конечно, это давит, права на ошибку нет. Поэтому я немного зажимаюсь, нет должной пластики на льду. Но буду стараться работать над этим.

— Кто тебя вдохновляет из других авторов на платформе TikTok?

— Есть один зарубежный парень, который меня и воодушевил снимать самому. У меня давно был скачан TikTok, я листал ленту и случайно увидел его профиль. Он танцор профессиональный, но двигался по-настоящему здорово. Я посмотрел на него и подумал: если он может, то чем я хуже? И так я постепенно начал смотреть на его танцы и потихоньку развиваться в этом направлении.

— Не было мысли перенести свои движения из TikTok на лед?

— Я хотел бы сделать какую-нибудь программу в хип-хоп-стиле. Отпрыгать, например, все элементы и в конце выдать что-то зажигательное, станцевать. Что-то можно оставить для шоу, показательных выступлений.

— На чемпионате России как раз будут показательные...

— В них еще нужно попасть. Пока еще не думал, что буду показывать. Но идеи точно появятся. Хотелось бы и в шоу выступить, давно не выступал. В шоу я могу показать всю свою пластичность, так как нервничать смысла никакого, результат не давит.

— С хореографом из своего штаба обсуждал эти идеи?

— Пока еще нет. Мы пришли к этой мысли совсем недавно, после этапа «Гран-при» в Казани. Потом я заболел, и уже было явно не до того, чтобы изучать новую хореографию...

Сейчас важнее всего попасть в состав сборной

— Ты часто выкладываешь свои четверные в соцсетях, что даже замечают конкуренты. Публикация таких видео — это попытка воздействовать на соперников или демонстрация уверенности в себе?

— Выложил просто потому, что у меня прошла хорошая тренировка. Меня засняли, я посмотрел и увидел хорошие прыжковые попытки. Каких-то конкретных целей не было, я не думал о том, кто и как это воспринимает.

— То есть это не бахвальство? Роман Савосин в интервью нам даже подчеркнул — Дикиджи в отличие от прочих не TikTok-чемпион.

— Читал слова Романа. Ни в коем случае. Я предпочту лучше сделать на соревнованиях прыжки, чем в соцсетях. Это просто способ заполнить свою ленту контентом. Я фигурист, каждый день я прыгаю четверные. Почему бы не поделиться успешной работой? Тем, что хорошо прошел день? Другие люди ведь также делятся в соцсетях своими успехами. Чтобы другие могли порадоваться за них, а я за успехи других людей... Это всем в плюс только. Я выкладывал флип, сальхов, лутц, риттбергер. Показал, что умею.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Сколько максимально делал четверных за тренировку?

— В хороший день, бывало, все выезжал... А так, чтобы собрать сразу много четверных в один прокат, такого мы не делали. Как у меня стоит три четверных, так я и тренируюсь. В этом плане не экспериментирую, катаюсь с таким же набором, с каким и планирую выйти на соревнованиях.

— Какие ты видишь для себя общие цели в спорте?

— Если говорить о каком-то далеком будущем, то мне нравится тренировать. Хочу быть тренером. Открыть школу свою, детишек тренировать. Я и сейчас занимаюсь с ребятами подкатками.

— Это не мешает собственным тренировкам?

— Наоборот, вырабатываю выносливость. Каждый день на ногах, выезжаю из дома в восемь утра, приезжаю хорошо, если в десять вечера. Сначала своя тренировка, потом работаю с детьми, потом еще одна своя тренировка, потом снова подкатки... Но мне нравится такой образ жизни. Лучше я подвигаюсь немного, подкачаюсь, чем буду приезжать уставший после тренировки домой и отъедать пузо, лежать на диване. Так что такая работа вместо ОФП.

— Хорошо, про планы после окончания карьеры мы уяснили. Но что в плане собственно достижений в спорте?

— В этом плане далеко не загадываю. Вот у меня есть ближайшие соревнования и есть цель выступить на них хорошо. А глобально не смотрю. Сейчас мне важно попасть в сборную страны, то есть, в шестерку лучших на чемпионате России.

— А как же планы на победу?

— Конечно, хочется победить. А кто не хочет? Каждый, кто едет, мечтает о победе. Плох, наверное, тот спортсмен, который не мечтает о первом месте... Но, понятное дело, что не все складывается так, как мы хотим, и если я хотя бы буду в шестерке, то на текущий момент это вполне будет успехом. Пусть даже не пьедестал, для первого взрослого сезона результат неплохой. Честно сказать, я уже перекрыл все свои ожидания на этот сезон. Все так меняется вокруг меня быстро, что даже не успеваю это все осознать.

— После чемпионата России будут прыжковый чемпионат, Кубок Первого канала и чемпионат шоу-программ. Подобные старты для тебя имеют значение?

— Мне было бы интересно поучаствовать. Что-то новое для себя открыть, пробовать себя. Хотелось бы очень на прыжковый чемпионат, надеюсь, что пригласят.

— Как раз можно будет попробовать четверной аксель... Победишь одним прыжком.

— Возможно, попробую. Но для победы не хватит, там несколько раундов, так что шансы будут и у тех, у кого нет такого сверхсложного набора. Но для меня это очень удобный турнир. Откровенно говоря, скольжение у меня хромает, я это понимаю и сам. А вот прыжки вроде бы стабильные, неплохие. Скользить на прыжковом не надо... так что будто для таких людей, как я, этот турнир и придумывали.

— На турнир шоу-программ будешь подавать заявку?

— Я об этом не думал, пока даже не изучал, какие там правила. Смотрел некоторые выступления с прошлого сезона, понравился номер Ветлугина. Будет интересно себя попробовать в чем-то подобном, но нужно действительно придумать интересную идею, удивить зрителей.

Владислав Дикиджи

Родился 22 августа 2004 года в Санкт-Петербурге.

Тренеры: Олег Татауров, Наталья Тушинская. СШОР «Звездный лед».

Бывшие тренеры: Татьяна Петрова, Агата Смородина. ШФК «Невский лед» (Санкт-Петербург, до 2014/15).

Победитель двух этапов серии «Гран-при России» сезона-2023/24 в Казани и Москве. Победитель и призер всероссийских юниорских соревнований.