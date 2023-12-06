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Сегодня, 13:30

Чемпионат Москвы по фигурному катанию: расписание, участники и трансляции соревнований

Чемпионат Москвы по фигурному катанию в Бибиреве завершится 9 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фигуристка Майя Хромых.
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат Москвы-2023 по фигурному катанию пройдет с 5 по 9 декабря в Бибиреве в ледовом комплексе «Мечта». «СЭ» публикует информацию о расписании турнира, участниках и трансляциях соревнований. Время начала — московское.

Смотреть бесплатно видеотрансляции выступлений на чемпионате Москвы-2023 по фигурному катанию можно будет в прямом эфире на YouTube-канале MainStream.

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию 2023

5 декабря, вторник

14.00-15.45. Танцы на льду, МС, КМС, ритм-танец

16.00-17.30. Пары, КМС, короткая программа

17.45-18.15. Пары, МС, короткая программа

6 декабря, среда

14.00-17.45. Девушки, КМС, короткая программа

18.00-19.00. Мужчины, МС, короткая программа

7 декабря, четверг

14.00-16.00. Танцы на льду, МС, КМС, произвольный танец

16.15-16.50. Пары, МС, произвольная программа

17.00-18.30. Пары, КМС, произвольная программа

18.45-20.00. Мужчины, МС, произвольная программа

8 декабря, пятница

14.00-16.15. Юноши, КМС, короткая программа

16.30-18.00. Женщины, МС, короткая программа

18.15-21.45. Девушки, КМС, произвольная программа

9 декабря, суббота

12.00-15.30. Юноши, КМС, произвольная программа

15.45-17.15. Женщины, МС, произвольная программа

Список участников чемпионата Москвы по фигурному катанию 2023

Женское одиночное катание

  • Мария Агаева (Армия фигурного катания)
  • Софья Важнова (ЦСКА)
  • Анастасия Воронина (ГБУ Мосгорспорт)
  • Мария Гоголева (УОР № 4)
  • Елизавета Куликова (ЦСКА)
  • Елизавета Медведева (Мегаспорт)
  • Мария Мисник (Сокольники)
  • Анастасия Морозова (ЦСКА)
  • Ольга Новикова (СШ № 2)
  • Мария Парамонова (ЦСКА)
  • Мария Реброва (ЦСКА)
  • Вероника Соболева (УОР № 4)
  • Виолетта Филонец (Конек Чайковской)
  • Майя Хромых (Хрустальный)

Мужское одиночное катание

  • Максим Автушенко (Ангелы Плющенко)
  • Кирилл Андрусик (ЦСКА)
  • Петр Дубовицкий (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
  • Марк Лукин (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
  • Андрей Мухортов (СетПоинт)
  • Даниил Овчинников (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
  • Егор Рухин (СетПоинт)
  • Тимофей Столяренко (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
  • Григорий Федоров (ЦСКА)

Парное катание

  • Дарья Бояринцева / Роман Плешков (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
  • Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
  • Елизавета Кулешова / Владимир Следь (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)
  • Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках)

Полностью ознакомиться со списком участников чемпионата Москвы-2023 можно по ссылке Telegram-канала Федерации фигурного катания на коньках города Москвы.

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