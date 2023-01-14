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Сегодня, 14:00

Бетина Попова: «Стоит относиться философски к возможному золоту Трусовой на чемпионате России-2022»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, что после решения РУСАДА по Камиле Валиевой золото чемпионата России-2022 может получить Александра Трусова.

— Получается, что чемпионкой России станет Александра Трусова — но итоговое решение по медалям примет федерация. Отношение к этому золоту будет каким-то другим?

— Здесь сложно сказать: я не Саша, мне не залезть в голову к другому человеку. Турнир прошел давно, его результаты неактуальны, состоялось уже новое первенство страны. Поэтому, может быть, ее это порадует. А может, и нет — Трусова не придаст этому особого значения. Впереди другие старты, у нас уже есть новая чемпионка России — Софья Акатьева. В жизни Саши поменяется немногое. Неоднозначная спорная ситуация. Стоит относиться к этому философски.

— Не обидно ли за Елизавету Туктамышеву? Получается, она могла поехать на Олимпиаду.

— Меня спрашивать об этом не совсем честно. (Смеется.) Для меня Лиза должна ехать на все Олимпиады мира — но это потому, что я ее подруга. Если смотреть по спортивным результатам — мы знаем, что на Олимпиаду иногда отправляют только по итогам чемпионата России. Снимать Камилу, если она далее была оправдана и имела возможность участвовать в соревнованиях, было бы странно. Она показывала и до сих пор демонстрирует невероятное, уникальное катание. Но история не терпит сослагательного наклонения.

Камила Валиева. «Камиле — огромный респект за Уэнсдэй». Бетина Попова — о знаменитом номере Валиевой, новогодних шоу и Кубке Первого канала

Фигурное катание
Александра Трусова
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Камила Валиева
РУСАДА
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