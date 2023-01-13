Чемпионат России-2024 по фигурному катанию пройдет в Челябинске
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что следующий чемпионат России пройдет в Челябинске.
«Чемпионат пройдет в Челябинске, это решение было принято исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России», — приводит ТАСС слова Когана.
Турнир пройдет на арене «Трактор» в декабре 2023 года.
Челябинск ранее трижды принимал чемпионат России по фигурному катанию — в сезонах-1992/1993, 2016/2017 и 2020/2021.
Источник: ТАСС
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