Чемпионат России-2024 по фигурному катанию пройдет в Челябинске

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что следующий чемпионат России пройдет в Челябинске.

«Чемпионат пройдет в Челябинске, это решение было принято исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России», — приводит ТАСС слова Когана.

Турнир пройдет на арене «Трактор» в декабре 2023 года.

Челябинск ранее трижды принимал чемпионат России по фигурному катанию — в сезонах-1992/1993, 2016/2017 и 2020/2021.