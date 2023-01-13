РУСАДА аннулировало результат Валиевой в произвольной программе чемпионата России-2022

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результат Валиевой в произвольной программе чемпионата России-2022, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении пресс-службы.

Валиева в декабре 2021 года стала чемпионкой России. Второе место заняла Александра Трусова, третье — Анна Щербакова, четвертое — Аделия Петросян.

Дебютантка взрослого чемпионата России Софья Акатьева выиграла чемпионат России 2023 в Красноярске, набрав 249,74 балла. Действующая чемпионка России Камила Валиева завоевала серебро (247,32). Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером (241,72).

Всемирное антидопинговое агентство воспользуется своим правом обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с выводами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отсутствии вины со стороны фигуристки Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил.