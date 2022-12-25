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Сегодня, 09:44

Бетина Попова назвала фигуристов группы Москвиной самыми сильными в мировом парном катании

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что считает фигуристов группы Тамары Москвиной сильнейшими в мировом парном катании.

Под руководством Москвиной выступают пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. На чемпионате России в Красноярске Бойкова и Козловский выиграли золото, а Мишина и Галлямов стали вторыми.

«Не скажу, что развязка в парах неожиданная: пары Тамары Николаевны — лучше всех и совершенно одинаково сильны и оснащены технически. Да, у них разная энергетика, посыл, подача и образы, но это две сильнейшие пары мира, результат в их противостоянии зависит от мельчайших ошибок и предпочтений стиля у судей. К сожалению, Настя допустила ошибку на каскаде, и Дима с Сашей выглядели убедительнее — вот и все. Но только пары Тамары Николаевны смогли продемонстрировать почти идеальные прокаты, остальные же пары допускали много грубых ошибок, к сожалению, не справляясь с нервами», — приводит ТАСС слова Поповой.

Сегодня, 25 декабря пройдет последний день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Спортсмены выступят с показательными программами. Начало — в 10.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/16683605
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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