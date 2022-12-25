Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выхода на лед в показательных выступлениях
В воскресенье, 25 декабря, на чемпионате России-2023 по фигурному катанию пройдут показательные выступления. Начало — 10:00.
Прямая трансляция показательных выступлений пройдет на сайте Первого канала.
Порядок выхода на лед:
Первое отделение:
1. Ярослава Иванова
2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
3. Артём Ковалёв
4. Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков
5. Аделия Петросян
6. Софья Тютютина — Андрей Багин
7. Дмитрий Алиев
8. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
9. Софья Муравьева
10. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов
11. Александр Самарин
12. Команда синхронного катания «Енисей»
Второе отделение:
1. Роман Шереметьев
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
3. Елизавета Туктамышева
4. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
5. Пётр Гуменник
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
7. Камила Валиева
8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
9. Евгений Семененко
10. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
11. Софья Акатьева
12. Финальный выход спортсменов