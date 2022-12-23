Бестемьянова считает, что Худайбердиева и Базин должны забыть о бремени лидеров

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что чемпионам России Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину нужно не думать о бремени лидерства, а спокойно делать свою работу.

«С ними что-то не так. Может, она действительно больна, тем более сказала, что плохо себя чувствует. Но это не физика — грипп может убрать физику, но до конца программы она двигается без всякой усталости, это психология. Они в этом сезоне сильно прибавили, но я услышала, как спортсменам задают вопрос о «бремени первой пары». Не бремя надо брать, а кататься, дело свое делать. У них замечательные, прекрасные тренеры. Но они впервые на таком уровне пары выводят, у них нет опыта работы с большими спортсменами. Думаю, вопрос и в том, что они неправильно настраивают спортсменов. А Елизавете и Егору, возможно, надо меньше в соцсетях сидеть, а спокойно работать. Красивая пара, прекрасные программы, но настройки абсолютно неверные», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Худайбердиева и Базин по сумме двух программ набрали 203,46 балла. Второе место на чемпионате России заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).