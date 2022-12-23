Тарасова прокомментировала победу Худайбердиевой и Базина на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России.

Танцевальный дуэт по сумме двух программ набрал 203,46 балла. В произвольном танце Худайбердиева упала во время исполнения твиззлов (вращения без движений).

«У них был очень хороший запас после ритм-танца, — цитирует Тарасову ТАСС. — Да, были сняты баллы за падение, но они выиграли еще шесть баллов. Кроме них, меня никто не удивил, к сожалению».

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59). Тройку лучших замкнули Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).