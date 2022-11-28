Жулин сомневается, что Щербакова продолжит профессиональную карьеру

Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил сомнение в том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова продолжит профессиональную карьеру на льду.

28 ноября стало известно, что 18-летняя Щербакова пропустит чемпионат России, так как в эти даты будет выступать в шоу Татьяны Навки.

«Сложно сказать, вернется ли Анна на лед. Скорее всего, будет тот же путь, как у Загитовой и Медведевой. Есть ли смысл возвращаются на лед — вопрос мотивации, и найдет ли она ее. Конечно, тяжело, ведь она уже олимпийская чемпионка и всем все доказала. Думаю, что будет ей очень сложно вернуться. Но я жду ее выхода на лед! А я всех жду и никак дождаться не могу, ха-ха», — приводит слова Жулина Sport24.

Чемпионат России пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.