Тарасова заявила, что ей будет не хватать Щербаковой в случае ее отсутствия на ЧР
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном пропуске Анной Щербаковой чемпионата России.
«Мне будет не хватать каждого спортсмена на чемпионате России, кого мы знаем и любим», — сказала Тарасова «СЭ».
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.
18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка-2022 в одиночном катании.
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29 дек 2021 16:20
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29 дек 2021 11:41
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