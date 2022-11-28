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Сегодня, 17:13

Тарасова заявила, что ей будет не хватать Щербаковой в случае ее отсутствия на ЧР

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном пропуске Анной Щербаковой чемпионата России.

«Мне будет не хватать каждого спортсмена на чемпионате России, кого мы знаем и любим», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка-2022 в одиночном катании.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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