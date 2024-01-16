Новый чемпион Европы встал на коньки только в 22 года. Для победы он сменил пять партнерш

Необычная история итальянского фигуриста Маттео Гуаризе.

Одна из главных неожиданностей завершившегося Евро-2024 в Каунасе — победа в турнире спортивных пар итальянского дуэта Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе. Эти ребята даже внутри сборной Италии не считались фаворитами, не говоря уже о том, что на медали претендовали в первую очередь дуэты Германии, Венгрии и Грузии. Однако ошибки одних пар и прокаты жизни от других сделали свое дело, о судействе сегодня не будем. Так что Гуаризе — новый чемпион Европы. И самый необычный чемпион. Он стал самым возрастным призером чемпионатов, выигрывавшим медали на таком уровне в первый раз. Но что еще интереснее — впервые на коньки Гуаризе встал только в 22 года.

Васильев нашел будущего парника в роликовом спорте

В каком возрасте можно начать заниматься фигурным катанием, чтобы добиться результата? Кто-то отдает своего ребенка в секцию в два-три года, тренеры посоветуют дождаться четырех лет. Но все, что дальше, — скорее всего, история про группу здоровья, синхронное катание и любительские турниры. За редкими исключениями вроде Станиславы Константиновой, которая встала на коньки только в семь, но все равно попала и на чемпионат мира, и на чемпионат Европы. Но в любом случае речь идет о детстве, а так, чтобы прийти в этот спорт, будучи подростком и тем более взрослым человеком... Звучит как что-то невероятное. Однако подобные истории все-таки случаются. В фигурном катании Гуаризе оказался по приглашению тренера Олега Васильева, внимание, в 22 года. Необычного итальянца наш специалист нашел в соревнованиях по роликовым конькам.

К тому моменту Маттео был звездой в роликах и в 2008 году даже становился чемпионом мира. Что важно, в роликовом спорте Гуаризе также выступал в паре, так что с опытом поддержек и выбросов косвенно все-таки был знаком, да и с общей физической подготовкой проблем у него не возникало. Но в любом случае сходство между роликовым спортом и фигурным катанием можно найти только на первый взгляд. Даже конькобежный спорт требует совсем иных навыков, а тут другое покрытие, иные техники скольжения и прыжков... Представьте, к примеру, что вы отправите Усэйна Болта в конькобежный спорт. А что? Ведь и там и там надо бежать. Да еще и без должной подготовки отправите сразу в бой с лучшими из лучших. Конечно, в таком сравнении немало условностей, но в любом случае идея Васильева была невероятно смелой.

Маттео Гуаризе и Лукреция Беккари. Фото Reuters

По пути к Делла Монике сменил трех разных партнерш

На удивление она не смутила самого Маттео. К тому моменту он уже разочаровался в роликовых коньках, где не было никаких серьезных перспектив — вид спорта сугубо локальный, где о профессиональном начале не может идти и речи. Другое дело, фигурное катание, где помимо олимпийского статуса есть еще и выстроенная индустрия ледовых шоу. Однако путь для Гуаризе в любом случае простым не был. Нелепые потуги бывшего роллера встать на лед не выдерживала ни одна партнерша. Провальными оказались попытки встать в пару сначала с Еленой Ярхуновой, а затем с Каэлой Пфлумм и Кэйтлин Янкоускас. Больше чем на полгода не хватило ни одну из девушек. В какой-то момент Маттео уже готов был принять поражение и отказаться от этой безумной идеи. Пока неожиданно не пришел на пробы с Николь Делла Моникой.

Делла Моника на тот момент была уже опытной и относительно именитой парницей — сезон назад она ездила на Олимпиаду с Янником Коконом и заняла с ним высокое 12-е место. Однако затем у Николь был рецидив старой травмы. Кокон не стал ждать партнершу и встал в дуэт с экс-россиянкой Любовью Илюшечкиной, причем выступать должна была новая пара вообще за Францию. Иронично, что дуэта Илюшечкина/Кокон так и не случилось, а вот Делла Моника начала свой новый этап в карьере с Гуаризе. Что для Маттео, что для Николь встреча была, как тогда казалось, последним шансом в карьере, от которого они взяли сполна. Первые же тренировки показали потенциал сотрудничества, а спустя год Делла Моника и Гуаризе поехали на свои первые совместные чемпионаты Европы и мира.

Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. Фото Reuters

Не сдался, даже когда карьеру решила завершить многолетняя партнерша

За почти 12 лет совместной карьеры Николь и Маттео стали любимцами публики и завсегдатаями всех крупных стартов. Их можно было отнести к категории «предэлиты». Спортсменов, которые каждый раз максимально близко к медалям. Но каждый раз им чего-то не хватало. На тех же чемпионатах Европы, к слову, Делла Моника/Гуаризе дважды останавливались в шаге от пьедестала, были пятыми на чемпионате мира. При этом в те годы, когда выступали на международных стартах россияне и была очень сильной сборная Китая — конкуренция в парах была не сравнимой с тем, что на турнирах ISU есть сейчас. К слову, личные рекорды пары были уверенно за 200 баллов — а это непреодолимый порог для всех дуэтов текущего сезона. В том числе и для пары Беккари/Гуаризе. Так что грустно, что Николь не дождалась своего шанса и сошла с дистанции.

Многолетняя партнерша Маттео завершила карьеру сразу после Олимпиады в Пекине в возрасте 32 лет. Учитывая, что самому Гуаризе тогда было уже 33, так что логично повесить коньки было бы и ему. Но он решил остаться еще на один олимпийский цикл. И готовиться к нему стал с 18-летней одиночницей Лукрецией Беккари. Более ироничной пары сложно было и придумать, однако у фигуристов и правда быстро пошли результаты. На своем первом чемпионате Европы они финишировали седьмыми, а на ЧЕ в Каунасе и вовсе победили. Конечно, не без помощи Никиты Володина с Минервой Фабьен-Хазе и грузинского дуэта, допустивших грубые ошибки. Однако многих удивило, что они обошли крепкие итальянские пары Ребекка Гилларди/Филиппо Аброзинни и Сару Конти/Николло Мачи. Так что, кто знает, может, Гуаризе попадет теперь в медали и на ОИ в Милане. В 37 со своей пятой партнершей на Родине — звучит как сюжет для кино.