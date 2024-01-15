Москвичка из сборной Франции неудачно пошутила про ковид. Ее обвиняют в неуважении к жертвам пандемии

На Лопареву и Бриссо обиделись из-за необычного номера.

Чемпионат Европы в Каунасе подошел к концу. В последний день по традиции лучшие из лучших представили свои показательные номера. В день гала уже нет прежнего нерва, так что это праздник как для болельщиков, так и для самих фигуристов. Самым обсуждаемым стал номер французского танцевального дуэта Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо. Оставшаяся с «оловянной» наградой пара решила напомнить зрителям о главной теме 2020-2021 годов — пандемии коронавируса. Чем вызвала серьезные споры, ведь для многих история с COVID-19 — это личная трагедия.

В списке «чувствительных» тем из фигурного катания — прибавление

Сколько должно пройти времени, чтобы воспринимать непростую историю как шутку? Говорят, что время лечит, но для кого-то и десятилетий не хватит, чтобы пережить боль, особенно если она касается близких. Самый простой путь не задевать чьих-то чувств — это самоцензура. Прежде всего под ударом сфера искусства. Особенно связанная с юмором. Шутки на исторические, политические и религиозные вопросы — это всегда такой тонкий лед, что провалиться можно от одного неправильного шага. В фигурном катании, где через выступления спортсмены так или иначе касаются важных общественных вопросов, скандальных программ также хватало. Аделия Петросян в разгар кризиса в Нагорном Карабахе выходила с программой «Арцах», танцевальный дуэт Оксана Домнина/Максим Шабалин обвиняли в культурной экспроприации из-за использования мотивов австралийских аборигенов, а Петра Гуменника — в отсутствии патриотизма за выбор композиции из репертуара немецкой группы Rammstein.

На этот раз фигурные соцсети пробуют «отменить» французский дуэт Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо за легкомысленное, по мнению диванных экспертов, отношение к истории с пандемией. Москвичка Лопарева, которая уже больше пяти лет живет во Франции и выступает за эту страну с Бриссо, постепенно становится лидером как своей сборной, так и в целом танцев на льду в Европе — второй год подряд они в шаге от пьедестала на Евро. Тем не менее на гала-вечер их как «оловянных» призеров все равно пригласили, и Евгения с Жоффре представили публике самый обсуждаемый номер. Причины запомнить его были еще до начала, ведь организаторы перепутали музыку для их номера и долго искали нужную, а неловкую паузу своими силами пыталась скрасить Лопарева, развлекая зрителей «Каунас-арены» различными пантомимами.

Фото AFP

Стильный номер неправильно поняли и увидели в нем черный юмор

Сюрприз с выбором костюма был испорчен — Евгения с Жоффре сразу вышли в медицинских халатах, чем смутили болельщиков. Когда нужный аудиофайл все-таки зазвучал, сомнения были развеяны — фигуристы будут рассказывать про COVID-19. На французском звучит требование соблюдать дистанцию, спортсмены, помимо халатов, — в маске и перчатках, в руках у Лопаревой антисептик, которым она обливает все, что видит вокруг себя. Евгения с партнером выставляют драму в шуточной форме, показывая, как тяжело было любимым друг без друга в период ограничений. И вот спустя минуту объявляют о завершении пандемии, музыка меняется на культовый трек Satisfaction, и танцоры снимают халаты. Вторая половина номера, к слову, получилась стильной. Яркие черные костюмы, очки в тон, движения в стиле hi-fi и оригинальная игра света. Настоящая музыка начала нулевых, как мы себе ее и представляем.

Программа оригинальная и запоминающаяся, однако с этим согласились не все. Зрители в интернете устроили нешуточное обсуждение, что подобный юмористический тон в случае с проблемой, до сих пор актуальной на планете, недопустим. «Сейчас идет новая волна заболеваний. Люди умирают прямо на наших глазах, а для них это шутка», — пишет один из фанатов. «У меня коронавирус забрал бабушку. Разве это повод шутить про социальную дистанцию», — отвечает ему другой болельщик.

То, с чем согласны многие, — два-три года все еще недостаточный срок, чтобы подходить к вопросу о коронавирусе с насмешкой. Тем более что главной проблемой пандемии были не сколько сами ограничения (из-за которых чудовищным образом пострадал спорт — вспомним многочисленные отмены стартов). А смерти людей, для которых встреча с новым вирусом стала непреодолимым испытанием и ударом по здоровью. Вряд ли это повод запрещать шутить в принципе, но подходить к вопросу деликатнее необходимо.