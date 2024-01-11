Русские выиграли бы этот чемпионат Европы! Турнир обернулся страшным провалом одной из звезд

Опытный Эмоз стал предпоследним, а лидеры валятся подряд.

Фигурное катание. Чемпионат Европы (Каунас)

Короткая программа

Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 94,13

2. Лукас Бритшги (Швейцария) — 91,17

3. Александр Селевко (Эстония) — 90,05



Пары

1. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) — 71,30

2. Минерва Хазе/Никита Володин (Германия) — 69,63

3. Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия) — 67,05

Честно говоря, перед этим чемпионатом Европы очень не хотелось влезать на привычного фигурного конька и двигать нарратив про то, как без России страдают турниры за рубежом и как ISU приползет нас звать обратно. Нет — просто сейчас сосуществуют два мира, как НХЛ и КХЛ (в свои лучшие годы). Но после первого дня чемпионата Европы снова не покидает ощущение, что НХЛ в такой аналогии как раз мы, а не зарубежные партнеры.

Финал феминного француза

По крайней мере — точно не европейские. Короткая программа у мужчин завершилась... очень странно. Всего четыре четверных тулупа на плюсовые оценки у 32 участников. Полный провал Кевина Эмоза, одного из самых раскрученных и компонентных фигуристов Европы — он не попал в топ-24, отбирающиеся в произвольную программу, и стал предпоследним 31-м! Главная звезда, другой француз Адам Сяо Хим Фа, который в какой-то момент казался достойным конкурентом Илье Малинину и Семе Уно, слетел с четверного лутца (но приземлил) и сделал каскад 4+2. 94,13 — на чемпионате России вся тройка медалистов была с запасом выше француза. А ведь она бы и поехала в Каунас, если бы не отстранение.

Адам Сяо Хим Фа. Фото AFP

Маттео Риццо (еще одна звезда Старого Света) делает «бабочку» на тулупе и обнуляет таким образом первый элемент. Денис Васильев так и не может докрутить свой четверной сальхов — на постоянной основе он у него не получается уже который год. Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе еле делает сальхов тройной — и становится 10-м после первого дня, хотя соперники дали исторический шанс заткнуть всех хейтеров и скептиков и стать звездой — по крайней мере, одного турнира.

Крах Эмоза можно разбирать вообще отдельно и долго. На чемпионате Франции он уже выдал тяжелейший прокат, развалившись с начала программы. Он не должен был ехать на этот турнир по логичным правилам отбора — но сработала репутация, и пожалуй, заслуженно. Однако от второго такого проката подряд можно не отойти.

В соцсетях обсуждают, что у Эмоза закончились отношения. А сам он в интервью он признавал, что его сильно деморализовал подъем прямого конкурента — Адама Сяо Хим Фа, который лидирует в классификации. Эмоз едет домой, причем чудом он дает путевку в произвольную представителю экзотичного соседа Франции — Монако. Давид Льютон Брэйн наверняка уже паковал чемоданы, когда узнал, что в последней разминке нашелся человек, который отправил его в финал соревнований. Если бы рядом оказалась камера — видео вышло бы в стиле празднования командами чемпионства у телевизора после осечки конкурента.

Так что чудес на этом Евро тоже хватает. Прорыв русского эстонца Александра Селевко к третьему месту с 90 баллами — это ли не чудо? Прибалтам есть за кого поболеть в решающий день, да и Васильев недалеко — пятый.

Россияне бы лидировали у мужчин и у пар

Но россияне на таком чемпионате Европы не то, что боролись бы за золото — они должны были лидировать после короткой программы. Сложно поверить, что из трио Гуменника, Дикиджи и Семененко с их набором четверных не нашлось хотя бы одного человека, способного на чистую программу. Да, можно стебать артистизм Влада и говорить, что ему место в TikTok, но свой квадлутц он делал даже под сумасшедшим давлением полной арены в Челябинске. На фигурное катание на «Жальгирис-Арене» ходят не так, как на баскетбол — так что тут и русский подиум по итогам короткой вполне наклевывался. И боюсь, это как раз аргумент не в пользу возвращения наших, а наоборот.

Анастасия Метелкина/Лука Берулава. Фото AFP

В парах все тоже довольно наглядно. Лидирует грузинская пара Метелкина/Берулава партнер и партнерша родились в России. По баллам ниже почти на 10 пунктов лидеров нашей сборной. За ними немецкая пара Минерва Хазе/Никита Володин — да, вы все правильно поняли. На четвертом — венгры Павлова/Святченко из старинных «мадьярских» городов Москва и Петербург. Если принимать на веру версию, что название Москва произошло от финно-угорского «болото», то практически свои.

Но если и так в лидерах так много русских, может, допустить нормальных русских? Глядишь, и переходить во все европейские сборные перестанут.