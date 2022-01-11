Журанков: «Трусова была будто переподготовлена на чемпионате России. Большой вопрос, как она выступит на «Европе»

Телекомментатор Андрей Журанков в рамках битвы прогнозов на чемпионат Европы с Бетиной Поповой на YouTube-канале «Кваксель» поставил на то, что Александра Трусова останется без медали турнира.

Попова: — Первая у женщин — Валиева. Все же согласны? Вторая — Трусова.

Журанков: — Нет, Щербакова! Все же считают меня трусовоненавистником. Вот я продолжаю в это играть. В моем прогнозе Хендрикс на третьем месте, Трусова — на четвертом.

Кузнецов: — За счет чего Хендрикс может обыграть Трусову? Это же разные лиги.

Журанков: — Абсолютно. Но если Саша начнет срывать, то начнется принцип домино. А Хендрикс, например, выдаст прокат жизни. Вероятность моего варианта 30 процентов, не больше, но я его зафиксирую.

Саша вообще большая умница, чемпионат России был для нее очень крутым турниром. Но было ощущение, что после травмы так восстановиться... Она была будто переподготовлена, форсированно. И большой вопрос, как будет Саша готова к чемпионату Европы. А Щербакова, наоборот, будет доказывать. Тренеры скажут, что своеобразный блок с отсутствием чистых прокатов в этом сезоне надо ломать прямо сейчас.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

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