Трусова или Щербакова — без медалей. Бетина Попова и Андрей Журанков спрогнозировали призеров чемпионата Европы
В преддверии стартующего в Таллине чемпионата Европы по фигурному катанию гостями редакции «СЭ» и YouTube-канала «Кваксель» стали фигуристка и хореограф Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков.
Они дали свои прогнозы на то, кто станет призерами чемпионата Европы в каждом из четырех видов — мужчины, женщины, пары и танцы, и обозначили свои предпочтения.
Чтобы добавить различий, эксперты прогнозировали первые четверки в каждом из видов. Они выглядят следующим образом:
Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).
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