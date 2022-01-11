В преддверии стартующего в Таллине чемпионата Европы по фигурному катанию гостями редакции «СЭ» и YouTube-канала «Кваксель» стали фигуристка и хореограф Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков.

Они дали свои прогнозы на то, кто станет призерами чемпионата Европы в каждом из четырех видов — мужчины, женщины, пары и танцы, и обозначили свои предпочтения.

Чтобы добавить различий, эксперты прогнозировали первые четверки в каждом из видов. Они выглядят следующим образом:

Прогноз Бетины Поповой и Андрея Журанкова.

Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

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