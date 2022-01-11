Фигуристка и телекомментатор обсудили самое горячее из мира фигурного катания в новом эфире нашего YouTube-канала.

Бетина Попова и Андрей Журанков стали гостями нового выпуска YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании под названием «Кваксель». В прямом эфире они сделали ставки на предстоящий чемпионат Европы, обсудили итоги чемпионата США и очень спорный выбор состава на Олимпиаду, из-за которого пострадал фигурист с русскими корнями Илья Малинин, и даже устроили дискуссию на тему небинарных спортсменов.

Призываем вас в комментариях под видео оставлять свои прогнозы на чемпионат Европы — тройки в каждом из четырех видов. Дедлайн — 12.00 (мск) 12 января. Те, у кого будет больше совпадений с реальностью, получат призы от нашего канала — сувениры Team Tutberidze, журналы с автографами Камилы Валиевой, Алины Загитовой и других, а также (если захотят) выигранную Андреем Журанковым в первой битве прогнозов на чемпионат России коробку конфет. Единственное условие — подпишитесь на «Кваксель». Выбирать победителей будем среди подписчиков канала.

Мы с экспертами делали прогноз на четверку, чтобы было больше различий.

Прогноз Бетины Поповой и Андрея Журанкова.

Кто победит в битве Трусовой и Щербаковой?

Попова: — Первая у женщин — Валиева. Все же согласны? Вторая — Трусова.

Журанков: — Нет, Щербакова! Все же считают меня трусовоненавистником. Вот я продолжаю в это играть. У меня Хендрикс на третьем, Трусова на четвертом.

Попова: — А у меня Луна на третьем, а Щербакова на четвертом. Это не так, как будет в реальности, а так, как хочется решить мне самой, вот пусть будет Луна на третьем.

Кузнецов: — За счет чего Хендрикс может обыграть Трусову? Это же разные лиги.

Журанков: — Абсолютно. Но если Саша начнет срывать, то начнется принцип домино. А Хендрикс, например, выдаст прокат жизни. Вероятность моего варианта 30 процентов, не больше, но я его зафиксирую.

Попова: — Всякое случается. Можно упасть на заезде на четверной и потерять его.

Журанков: — Саша вообще большая умница, чемпионат России был для нее очень крутым турниром. Но было ощущение, что после травмы так восстановиться... Она была будто переподготовлена, форсированно. И большой вопрос, как будет Саша готова к чемпионату Европы.

Попова: — Серьезный вопрос ко всем спортсменам. Бойкова/Козловский такое показали в Петербурге, а как дальше держать эту форму, особенно после праздников? Я делаю ставку на то, что на праздниках все выдохнули и Саша будет готова, она эмоционально на подъеме. Щербакова назло соберется? Возможно. Но в ее голове может возникнуть некий блок, потому что в сезоне у нее не было чистых турниров. Не дай бог, но это может задавить.

Журанков: — Да Щербакова, наоборот, будет доказывать. Тренеры скажут, что этот блок надо ломать прямо сейчас.

Кузнецов: — Фактор европейских судей мы учитываем? Что они могут объединиться и сдерживать наших?

Попова: — Европейские судьи не могут объединиться против России, потому что половина европейских спортсменов — русские.

Александра Трусова, Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Синициной и Кацалапову не надо ехать на чемпионат Европы, но выиграют все равно наши

Попова: — Надеюсь, меня не будут бить за то, что в танцах у меня выиграют Степанова/Букин. Дальше я сделала гадость, и меня точно закопают — на втором месте итальянцы Гиньяр/Фаббри. А третьи — Синицина/Кацалапов.

Журанков: — Я тоже решил пообезьянничать, и первые два места совпадают. Но третье место, на мой взгляд, займут британцы Фир/Гибсон. А Вике с Никитой не надо туда ехать. Вот правда, ребят. На фига?

Попова: — Соглашусь. Даже вычеркну их. С чемпионата России, где они не могли в полную силу проехать произвольную, прошло не так много времени. Думаю, они могли выйти на произвольную, но решили поберечься.

Журанков: — Даже уберем эту травму. Мы знаем хронику со спиной у Никиты, у Вики с коленом. За такую карьеру травм накоплено предостаточно. Зачем лишний раз себя насиловать? Это пара уровня Пападакис/Сизерон, и задача у нее одна — Олимпиада.

Кузнецов: — Отсутствие французов на Евро не фактор? Нужно съездить и застолбить титул перед Олимпиадой.

Попова: — Никто не будет смотреть на этот титул чемпионов Европы! Все прекрасно всё понимают. А если Вика с Никитой покажут не лучшее катание, это может сыграть в другую сторону. Возможно, единственное, что им полезно на этой Европе, — качественный прокат произвольной программы хоть на каком-то турнире.

На чемпионате Европы как раз Степанова/Букин могут постараться выиграть у Вики с Никитой, одни в хорошей форме, другие — с травмой. Они и на чемпионате России в ритм-танце выглядели сильнее, по-моему. Прямо олимпийского проката произволки от Синициной/Кацалапова мы тоже еще не видели. На «Гран-при» России было неплохо, но не так, как должно выглядеть в Пекине. Это процентов 70 от их возможностей.

Журанков: — В Америке делают по-другому. На чемпионате США Чок/Бэйтс выигрывают ритм-танец у Хаббл/Донохью, смотришь — по прокатам таких оценок не должно быть. Смешно то, что должно быть все наоборот, и ритм-танец у Хабблов как раз лучше. А выигрывают они в итоге произвольный. Странная ситуация. Версия: это все игры. У американцев две пары, и они как бы равны. «Весь остальной мир, подвиньтесь, нам бы две пары поставить на пьедестал. Вы хотите обыграть Хаббл/Донохью? А у нас еще Чок/Бэйтс!» — так они как бы говорят всем.

Попова: — Да, теперь они сделали, что две пары равнозначны.

Журанков: — А мы, вместо того чтобы держать Степанову/Букина на уровне Вики с Никитой, подкладываем под них. И что мы с этого имеем? Для нашей федерации расклад, который мы с Бетиной написали, — это то, что нужно. Я Дэвис и Смолкина поставил даже ниже, потому что основная борьба будет выше.

Попова: — Это примитивная позиция, но если Саше с Ваней отдадут золото, Диану с Глебом могут попридержать.

Кузнецов: — Хотя вроде как политика в России на другое нацелена — подтащить третью пару ко второй, а не вторую к первой. Нам пишут зрители, что дочь Тутберидзе вообще надо ждать в олимпийском команднике.

Журанков: — Не могу сказать, что я не верю в это. Скорее, я не исключаю, что Дэвис и Смолкин будут в команднике.

Попова: — Тоже не исключаю, но не считаю это целесообразным.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ждем русский подиум у мужчин

Попова: — С парнями снова очень сложно. И снова у Первого канала в анонсе ни одного мальчика! Просто печаль и беда.

Журанков: — Естественно. Причем у нас все трое могут встать на пьедестал наконец!

Попова: — Я и сделаю такой прогноз: три наших мальчика займут пьедестал. Семененко у меня выиграет, Кондратюк — второй, третий — Мозалев.

Кузнецов: — Мозалеву, чтобы попасть на Олимпиаду, достаточно просто обыграть Семененко?

Журанков: — Боюсь, что нет. Хотя очень болею за Андрея. Ему нужно просто чисто откатать короткую. Он никак не может этого сделать! А с произвольной у него все хорошо. Я его ставлю первым.

Учитывая нестабильность наших парней, абсолютно непонятно, кого каким ставить. Но выиграют наши. Четыре золота из четырех мы возьмем, получается, да. Только мальчики могут потерять.

Попова: — У Мозалева нет международного рейтинга. Все равно будут смотреть, что мальчик по замене приехал, четвертый номер сборной. У Кондратюка все-таки титул чемпиона страны, у Семененко рейтинг есть.

Кузнецов: — Коляда правильно снялся?

Попова: — Даже если травма небольшая, то перед Олимпиадой все равно надо было сняться. Если можно было выйти погеройствовать — это сейчас совсем не то, что нужно. Такая же ситуация, как у Вики с Никитой.

Журанков: — Я бы вообще во всех видах первых-вторых номеров оставил бы дома и посадил на жесткий карантин.

Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Почему в олимпийскую сборную США не пустили Малинина?

Кузнецов: — Удивительная история в США — русский парень Илья Малинин берет второе место на национальном чемпионате, а берут в сборную Чжоу и Брауна, занявших третье-четвертое места. Кто-то недоволен, а в России многие говорят, что все правильно, Браун — красавчик.

Журанков: — Евгения Медведева — молодец, в комментариях объясняла коллегам, за что надо любить Джейсона Брауна. Я полностью согласен, что это несправедливо. Ладно бы он на тоненького в борьбе выиграл, но... У Чжоу в этом сезоне один крутой прокат на Skate America. Понимаю, Винсент много спрогрессировал. Но есть проблема с недокрутами, просто на национальном чемпионате из «галок» она перешла в q. И выходит 17-летний перспективный чувак, получает 302 балла, четыре четверных и три каскада во второй половине. Огонь!

Попова: — Я бы Брауна оставила, это лицо фигурного катания определенного стиля. Чжоу можно спокойно отцепить (смеется). Так же, как у нашего Мозалева, в случае с Малининым сработало отсутствие международного рейтинга.

Журанков: — Но Мозалев третий. А Илья вообще второй! Да, у них нет тренерского совета.

Кузнецов: — Получается, у нас система справедливее?

Журанков: — Мы любим говорить — у нас что-то не очень, но давайте на них посмотрим и себя оправдаем. Чего мы на них пенять будем? Как они поступают по отношению к Малинину — несправедливо. Позор. Но их позор не отменяет нашего позора.