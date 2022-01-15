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15 января, 23:25

Ягудин: «И вот новая чемпионка Европы. Поздравляем Валиеву»

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

«И вот новая чемпионка Европы. Поздравляем Камилу. Здесь даже не нужно спорить или ставить знаки вопросы. Да, сегодня не все получилось. Сегодня не было стопроцентной уверенности. Мы видели, насколько роскошной она может быть

Да, было падение с тройного акселя. В протоколе он будет считаться, как сорванный. Но я считаю, что он был сделан. Просто соскочила нога.

Вновь хочется выйти, взять на руки Камилу Валиеву и отнести ее на пьедестал почета», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Алексей Ягудин
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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