Вайцеховская высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о составе сборной России по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Нам еще предстоит услышать 150 вариантов состава сборной России на Олимпийские игры, но вот лично мое мнение, — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале. — 1. Никакого Коляды. Просто потому, что не заслужил. 2. Закрыть наконец уже тему Туктамышевой. Оставить за Елизаветой пачку эпитетов (уникальная, легендарная, невероятная — кто именно, императрица или стюардесса, выбирайте сами) и оставить за ней право кататься следующие четыре года, если поднимут возраст. Но на Олимпиаде Туктамышевой делать нечего. Увы».

По мнению журналистки, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в большей степени заслуживают выступить на Олимпийских играх в Пекине, чем Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

«Даже если вернуться к прокату произвольной программы, нельзя не видеть, что Тарасова Морозов, во-первых, очень медленно катаются. А, во-вторых, режет глаз достаточно опрометчивый на мой взгляд выбор произвольной постановки. У Алены Савченко/Бруно Массо в 2017 году программа под эту же самую музыку была интереснее, и пять лет — слишком маленький срок, чтобы это не вспомнить. И получается, что постановщик (Даниил Глейхенгауз), взяв за основу копипаст очень яркой программы выдающейся во всех отношениях пары, как бы дает понять, что удел Тарасовой и Морозова — копирование великих. И это категорически несправедливо по отношению к Жене и Володе, на мой взгляд», — написала она.

Также Вайцеховская высказалась о парах Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, и Александры Степановой и Ивана Букина.

«Синицина / Кацалапов или Степанова / Букин? Первые. Просто потому, что на их стороне титулы. Плюс — коней на переправе не меняют. Но в Таллине катались лучше вторые. Разбалансированные твиззлы чемпионов (оцененные четвертым уровнем) пусть останутся на совести судей. Здесь важно, как мне кажется, чтобы выводы сделали сами фигуристы и их тренерский штаб. И чтобы они как минимум не обольщались. Есть очень много пунктов, к которым можно придраться. В Таллине не придрались. Это не означает, что было не к чему», — добавила журналистка.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.