Вайцеховская — о выступлении Щербаковой на ЧЕ: «Совершенно невозможное сделала»
Вайцеховская считает, что Щербакова совершила невозможное на ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.
«Весь пьедестал в женском одиночном наш, и главная героиня, конечно же, Аня Щербакова, — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале. — Совершенно невозможное сделала».
17-летняя фигуристка чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за нее от судей 168,37 балла. Таким образом, она набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и выиграла серебряную медаль чемпионата Европы.
Источник: https://t.me/vvlena/348
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