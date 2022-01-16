Вайцеховская считает, что Щербакова совершила невозможное на ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Весь пьедестал в женском одиночном наш, и главная героиня, конечно же, Аня Щербакова, — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале. — Совершенно невозможное сделала».

17-летняя фигуристка чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за нее от судей 168,37 балла. Таким образом, она набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и выиграла серебряную медаль чемпионата Европы.