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Сегодня, 10:15

Вайцеховская — о выступлении Щербаковой на ЧЕ: «Совершенно невозможное сделала»

Вайцеховская считает, что Щербакова совершила невозможное на ЧЕ по фигурному катанию
Карен Саркисян
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Весь пьедестал в женском одиночном наш, и главная героиня, конечно же, Аня Щербакова, — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале. — Совершенно невозможное сделала».

17-летняя фигуристка чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за нее от судей 168,37 балла. Таким образом, она набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и выиграла серебряную медаль чемпионата Европы.

Источник: https://t.me/vvlena/348
Фигурное катание
Анна Щербакова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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