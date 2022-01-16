Роднина — о российском подиуме на чемпионате Европы: «Девочки молодцы, но у всех есть ошибки»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на российский подиум по итогам произвольной программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Девочки молодцы. Увы, у всех ошибки. Но мы рассматриваем чемпионат Европы как заключительный этап подготовки к Олимпиаде. Наверняка тренерским штабом и спортсменами будут сделаны какие-то поправки и выводы. У Валиевой один из наиболее сложных наборов элементов. Пока она стабильна. Мы часто видим, как девочка потрясающе катается сезон-полтора, а потом начинаются какие-то ошибки. Я думаю, что на Олимпиаду все идут с самым высоким запросом и требованиям к себе и к своим результатам», — сказала Родина «СЭ».

15 января россиянка Камила Валиева (259,06 балла) стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Анна Щербакова (237,42 балла) по итогам произвольной программы заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье.