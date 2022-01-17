Чемпион Европы Марк Кондратюк рассказал, узнают ли его на улице

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ответил на вопрос, узнают ли его на улице.

«Бывало. В первый раз было, когда ко мне подошли на остановке около ЦСКА после Кубка Первого канала. Иду к остановке и понимаю, что кто-то будто идет за мной. Это было странно, но я внутренне ощутил, что этот кто-то не просто по улице идет, а именно ко мне. Девушка. Поздравила. Я был немножко в шоке.

Во второй раз это было, когда мы летели с шоу Ильи Авербуха. Там нас узнали, в том числе меня, прямо в самолете. Необычно, странно, но прикольно», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

На турнире в Таллине россиянин набрал 286,56 балла по сумме выступлений. Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом Европы.