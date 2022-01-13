Трусова и Валиева упали с тройного акселя на тренировке перед стартом чемпионата Европы

Россиянка Александра Трусова исполнила вариант короткой программы с акселем в три с половиной оборота на тренировке перед началом соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, информирует РИА «Новости Спорт».

В прокате под музыку тройной аксель у Трусовой не получился. Фигуристка работала над этим прыжком позднее на тренировке, а также над четверными прыжками и остальными элементами.

Рекордсменка мира Камила Валиева в прокате короткой программы под музыку также не справилась с акселем в три с половиной оборота.

Чемпионка мира Анна Щербакова исполнила прогон программы позднее остальных участниц, так как сначала ей по ошибке включили музыку ее старой композиции, которую она использовала в начале сезона.

Короткую программу на чемпионате Европы фигуристки исполнят в четверг, произвольную — в субботу.