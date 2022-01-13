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Сегодня, 12:03

Трусова и Валиева упали с тройного акселя на тренировке перед стартом чемпионата Европы

Роман Шишов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Россиянка Александра Трусова исполнила вариант короткой программы с акселем в три с половиной оборота на тренировке перед началом соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, информирует РИА «Новости Спорт».

В прокате под музыку тройной аксель у Трусовой не получился. Фигуристка работала над этим прыжком позднее на тренировке, а также над четверными прыжками и остальными элементами.

Рекордсменка мира Камила Валиева в прокате короткой программы под музыку также не справилась с акселем в три с половиной оборота.

Чемпионка мира Анна Щербакова исполнила прогон программы позднее остальных участниц, так как сначала ей по ошибке включили музыку ее старой композиции, которую она использовала в начале сезона.

Короткую программу на чемпионате Европы фигуристки исполнят в четверг, произвольную — в субботу.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220113/trusova-1767628789.html
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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