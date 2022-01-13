Щербаковой поставили неправильную музыку на тренировке чемпионата Европы

Российской фигуристке Анне Щербаковой включили неправильную музыку на тренировке перед короткой программой на чемпионате Европы, сообщает ТАСС.

17-летняя спортсменка поменяла короткую программу в ноябре 2021 года, организаторы соревнований включили ей музыку из прошлой программы.

Щербакова сменила короткую программу перед этапом «Гран-при» во Франции. В начале сезона она выступала под композицию Кирилла Рихтера The Songs of Distant Earth, сейчас — под Dangerous Affairs Инона Зура.

Сегодня, 13 января, фигуристки представят короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония). Соревнования у женщин начнутся в 12.50 (мск).