Степанова и Букин: «Хотим участвовать в олимпийском командном турнире»

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заявили о желании участвовать в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

— Мы счастливы стать серебряными призерами во второй раз, тем более это олимпийский сезон. У нас получилось сделать шаг вперед по сравнению с чемпионатом России.

— Хотите и готовы ли вы участвовать в командном турнире Олимпиады?

— Ответ будет коротким — да, хотим. Каждый спортсмен этого хочет.

Степанова/Букин проиграли пять баллов на чемпионате Европы паре Виктория Синицина/Никита Кацалапов и стали вторыми.