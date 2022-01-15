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Сегодня, 19:07

Степанова и Букин: «Хотим участвовать в олимпийском командном турнире»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото AFP

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заявили о желании участвовать в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

— Мы счастливы стать серебряными призерами во второй раз, тем более это олимпийский сезон. У нас получилось сделать шаг вперед по сравнению с чемпионатом России.

— Хотите и готовы ли вы участвовать в командном турнире Олимпиады?
— Ответ будет коротким — да, хотим. Каждый спортсмен этого хочет.

Степанова/Букин проиграли пять баллов на чемпионате Европы паре Виктория Синицина/Никита Кацалапов и стали вторыми.

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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