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Мозалев выступит предпоследним в короткой программе на чемпионате Европы

16:45
Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стал известен порядок выступлений мужчин в короткой программе на чемпионате Европы. Жеребьевка прошла в цифровом формате без участия фигуристов. В связи с эпидемиологической ситуацией жребий определил компьютер.

В первый соревновательный день мужчины выступят с короткими программами. Начало — 12.50 по московскому времени (12 января), прямая трансляция — сайт Первого канала.

Андрей Мозалев и Евгений Семененко выступят в заключительной, шестой разминке. Мозалев выйдет на лед предпоследним из 34 фигуристов, Семененко — 29-м. Чемпион России Марк Кондратюк выйдет на лед в пятой разминке, 25-м. Соревнования мужчин в короткой программе закроет итальянец Даниэль Грассль.

Мужчины представят произвольные программы 14 января.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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