Фигурист Литвинцев: «Я ушел от Розанова, решил, так будет лучше. Больше ничего не буду говорить»

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев в интервью «СЭ» рассказал, что ушел от тренера Сергея Розанова, с которым в межсезонье покинул школу «Ангелы Плющенко». На чемпионате Европы, где он набрал 244 балла, его выводил Алексей Четверухин из «Самбо-70», отделения «Конек Чайковской».

— В Google последние его слова — «остаюсь с Розановым». Сейчас его здесь нет. Можете объяснить?

— Я уже перешел. Недавно это сделал, два месяца назад. Так сложились обстоятельства, я решил, что так будет лучше. Все. Больше ничего по этому поводу не буду говорить.

— Почему?

— Ну вот потому что так. Мы с Сергеем Александровичем в хороших отношениях, он мне многое дал за тот маленький период, но решил, что к другому тренеру уйти будет лучше.

— В «Ангелах Плющенко» же вы нормально работали.

— Но это была школа, где Сергей Розанов работал.

— То есть это связано с условиями, с тем, что «Конек Чайковской» — школа сильнее, чем «Динамо», куда уходил Розанов?

— Не с условиями, нет.

— Но это же самое интересное. Откуда такая скрытность?

— А вот так. Придумайте другие вопросы! (смеется)

— Про Сергея Розанова просто всегда отвечают витиеватыми фразами.

— Ну вот так сложилось, значит.