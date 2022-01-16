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Сегодня, 15:20

Щербакова представит новый показательный номером на чемпионате Европы

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова выступит с новым показательным номером на чемпионате Европы в Таллине.

17-летняя спортсменка в белом платье будет кататься под композицию Ave Maria в исполнении казахского певца Димаша Кудайбергена.

Публикация от FAN Tutberidze?? (@teamtutberidzee)

Показательные выступления начнутся в 16:00 по московскому времени.

На чемпионате Европы Щербакова заняла второе место, набрав 237,42 балла. Турнир выиграла россиянка Камила Валиева (259,06), третьей стала тоже фигуристка из России — Александра Трусова (234,36).

Фигурное катание
Анна Щербакова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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