Щербакова представит новый показательный номером на чемпионате Европы

Российская фигуристка Анна Щербакова выступит с новым показательным номером на чемпионате Европы в Таллине.

17-летняя спортсменка в белом платье будет кататься под композицию Ave Maria в исполнении казахского певца Димаша Кудайбергена.

Показательные выступления начнутся в 16:00 по московскому времени.

На чемпионате Европы Щербакова заняла второе место, набрав 237,42 балла. Турнир выиграла россиянка Камила Валиева (259,06), третьей стала тоже фигуристка из России — Александра Трусова (234,36).