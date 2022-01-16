Матыцин: «Чемпионат Европы стал для российских фигуристов важной проверкой перед Олимпиадой»

Министр спорта России Олег Матыцин отметил успешное выступление российских фигуристов на чемпионате Европы и назвал турнир важной проверкой перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Поздравляю сборную России по фигурному катанию с блестящим выступлением на чемпионате Европы в Таллине. Она выиграла девять наград из 12 возможных, — цитирует Матыцина приводит пресс-служба Минспорта РФ. - Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах, причем в женском одиночном и парном катании наши спортсмены заняли все три ступени пьедестала почета и продемонстрировали, что им нет равных в Европе».

«Прошедший турнир стал для сборной России важной проверкой сил перед Олимпийскими играми в Пекине, и наша команда великолепно справилась с этим испытанием. Поздравляю с триумфом наших спортсменов на чемпионате Европы тренеров российских фигуристов, а также Федерацию фигурного катания на коньках России. Желаю сборной России по фигурному катанию сохранить этот победный настрой на заключительном этапе подготовки к Играм-2022», — добавил министр спорта.

Напомним, россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал почета. Марк Кондратюк стал победителем соревнований среди мужчин.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов первенствовали в парном катании, а Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским выиграли в этой дисциплине серебряные и бронзовые награды.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду, Александра Степанова и Иван Букин — серебряными призеры в этом виде программы.