Великова: «Снимаю шляпу перед Щербаковой, это девочка такого мужества!»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала результаты чемпионата Европы по фигурному катанию у одиночниц.

«Ошибки не настораживают, ни в коем случае. Они же не железные, не трактора, — цитирует Великову «Газете.Ru». — Даже хорошо: они немножко выдохнули. Когда все гладко, не над чем работать, а сейчас есть, с чем поработать».

Отдельно Людмила Великова выделила фигуристку Анну Щербакову.

«Перед Щербаковой, конечно, снимаю шляпу, это девочка такого мужества! Валиева — талантище! Во всем: и линии, и прыжки, она гибкая и ладная, это все неоспоримо. Трусова — прыгунья. А Щербакова — такой боец, при таких травмах она все-таки выходит и работает. Так что здесь все очень спокойно. Они немного подчистят огрехи, и все в порядке», — добавил эксперт.

На чемпионате Европы Щербакова заняла второе место, набрав 237,42 балла. Турнир выиграла россиянка Камила Валиева (259,06), третьей стала Александра Трусова (234,36).