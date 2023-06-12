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Сегодня, 16:30

Литовский Каунас вместо Будапешта примет чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года

Виктория Кравченко
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Литовский город Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее планировалось провести турнир в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года, однако в мае этого года венгерская сторона отказалась от организации в связи с отсутствием финансирования из-за повышения цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине.

Турнир в Каунасе пройдет 8 по 14 января 2024 года.

Источник: https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/14615-provisional-allotments-of-isu-events-for-season-2023-24-to-2027-28?templateParam=15
Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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