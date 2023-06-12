Литовский Каунас вместо Будапешта примет чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года

Литовский город Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее планировалось провести турнир в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года, однако в мае этого года венгерская сторона отказалась от организации в связи с отсутствием финансирования из-за повышения цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине.

Турнир в Каунасе пройдет 8 по 14 января 2024 года.