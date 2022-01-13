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Сегодня, 18:28

Леонова о короткой программе на чемпионате Европы: «У наших девочек есть достаточно серьезные соперницы»

Микеле Антонов

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Сомнений в способностях Камилы часто обновлять рекорды не было. Я очень рада, что у Валиевой вновь все получилось. Казалось бы, куда еще больше, но больше можно. Тем интереснее будет борьба послезавтра. Все думали, что нашим девочкам никто конкуренцию не составит. Однако соперницы есть, причем достаточно серьезные. Катание Луны очень хорошее, она способна бороться за тройку. Баллы абсолютно адекватные. Можно и нужно бороться! Все должно быть хорошо», — сказала Леонова «СЭ».

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.

Фигурное катание
Алена Леонова
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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