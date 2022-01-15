Гендиректор ФФККР — о российском пьедестале на ЧЕ: «Фантастика, восторг, изумление!»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«Фантастика, восторг, изумление — только такие эмоции после просмотра прокатов Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Я получил множество положительных эмоций от выступлений наших девочек, которые заняли сегодня весь пьедестал. Мы наблюдали замечательную картину: на арене одновременно поднялись три российских флага. Мы все чувствовали гордость, было очень приятно. Абсолютно все зрители на трибунах были в восторге от выступлений наших прекрасных девушек. Мы идем верной дорогой к успеху на Олимпиаде! Будем надеятся, что там все сложится», — сказал Коган «СЭ».

Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. В произвольной программе она успешно приземлила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова, прыгнувшая четверной флип в произвольной программе. По сумме двух программ она набрала 237,42 балла.

Замкнула тройку Александра Трусова, успешно исполнившая два четверных прыжка в произвольной программе (234,36).