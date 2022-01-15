Москвина эмоционально отреагировала на золотой пьедестал российских фигуристок на ЧЕ

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«Как я оценю прокат россиянок? Восхищена! Восхищена! Восхищена!», — сказала Москвина «СЭ».

Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. В произвольной программе она успешно приземлила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова, прыгнувшая четверной флип в произвольной программе. По сумме двух программ она набрала 237,42 балла.

Замкнула тройку Александра Трусова, успешно исполнившая два четверных прыжка в произвольной программе (234,36).