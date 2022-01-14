Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция ритм-танца дуэтов
В пятницу, 14 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.
В третий соревновательный день танцевальные дуэты представят свои ритм-танцы. В составе сборной России выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Время выхода на лед российских спортсменов:
Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 16.07
Александра Степанова — Иван Букин — 17.28
Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 17.41
Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников
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