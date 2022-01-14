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Сегодня, 12:30

Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция ритм-танца дуэтов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 14 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В третий соревновательный день танцевальные дуэты представят свои ритм-танцы. В составе сборной России выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Время выхода на лед российских спортсменов:

Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 16.07

Александра Степанова — Иван Букин — 17.28

Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 17.41

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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